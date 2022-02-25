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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل لاتهامه بالتعدي على طفلة بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر محمد حسني، وكيل النائب العام بنيابة أول المنصورة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس عامل لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات جنسيا بعد استدراجها الى شقة حماتة بمنطقة عزبة الشحاتين بمدينة المنصورة مستغلا غياب زوجته ووالدتها خلال وضع زوجته مولودهما.


كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، يفيد بورود بلاغ من "ر.س"، يتهم "حمدي.ع"ح.ق"، وشهرته"حمدي كاريكا"، باستدراج نجلته الطفلة"جيهان"، عمر 9سنوات، والتعدي عليها جنسيا.
وقال الشاكي فى بلاغه أن نجلته كانت تلهو فى الشارع وقام المجني عليه باستدراجها الى مسكن حماتة بالمنطقة مستغلا غيابها بصحبة زوجته لوضعها مولدهما، وكمم فم نجلتة وقام بالتعدي عليها جنسيا.


بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي كلفت المباحث الجنائية بالتحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتوصلت التحريات الى صحة الواقعة حال قيام المجني عليها باللهو فى الشارع رفقة صديقها وشاهدها المتهم وقام باستدراجها والتعدي عليها جنسيا داخل الشقة الخاصة بحماتة مستغلا عدم تواجدها و خلوها من ثمة قاطنين .
كما بينت التحريات الى ان المتهم قام بإقحام المجني عليها الى داخل الشقة وتجريدها من ملابسها عنوة الا ان المجني عليها قامت بالصراخ والاستغاثة ومقاومته رغم صغر سنها حتي تنجو منه الى ان المتهم قام بتكميم فمها الا ان استلمت لة حتي تمكن منها وقام بالتحرش بها والتعدي عليها جنسيا وغادر محل الوقعة بعد ان أتم جريمته.
وقررت اللنيابة صرف الشاكية ونجلتها من سراي النيابة على ان تعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان التعدي الواقع عليها وارسال عينات من السائل المنوي للمتهم  وأخذ عينه والتحفظ عليها بالطرق الطبية لحين صدور قرار آخر بشأنها.

امن الدقهلية الطب الشرعى التعدى على طفل مدينة المنصورة نيابة العامة

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