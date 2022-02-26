حرب تصريحات بين مدربي الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبة.. موسيماني: فلسفة لعب ممثل جنوب إفريقيا لم تتغير.. وموكوينا: لا تعرف فريقنا

ساعات قليلة ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه الجنوب إفريقي صن داونز في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخرج بيتسو موسيماني، بالعديد من التصريحات النارية قبل مواجهة صن داونز، وجاءت كالتالي:-

موسيماني: مباراة صن داونز صعبة.. والأهلي جاهز للمواجهة



أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لـ الأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة الغد على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب ولكن في ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه في السودان».

وأضاف: «شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلفًا ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة».

وأكمل: «فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من ٨ سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل».

موسيماني يوضح موقف بدر بانون

وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه غدًا أمام صن داونز ستكون صعبة بكل تأكيد.

وأضاف موسيماني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد :"مواجهة الغد هي الثانية لنا في المجموعة ولا تقل صعوبة عن مواجهة الهلال السوداني".

وأوضح :"الكرة مختلفة والفلسفة أيضًا عندما تواجه فريق صن داونز ويجب أن نكون حريصين لأن فلسفة لاعبي صن داونز لم تختلف..فريق صن داونز قوي ومستوى لاعبيه أصبح أقوى من الأول، لكن لدينا الدافع الكبير بعد مواجهتهم أندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ، وبالميراس البرازيلي قي كأس العالم للأندية".



محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة صن داونز.. والجماهير دافع قوي للاعبين



وأكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الشناوي أن صن داونز من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب إفريقي.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عُقد اليوم: «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».

وأكد كابتن الأهلي على دور اللاعبين الكبار في مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.



مدرب صن داونز: الأهلي لا يغير أسلوبه.. وموسيماني لا يعرف فريقنا

كما تحدث رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن المواجهة التي ستجمع فريقه بمواجهة الأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رولاني موكوينا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" ننتظر مباراة الأهلي بفارغ الصبر، نحن سعداء بالتواجد في القاهرة."

وأردف:" موسيماني يعرف صن داونز بشكل كامل، لكن هناك بعض الاختلافات بين الفريق الآن ووقت تواجده على دفة القيادة.. لا أقبل بالقول بأن صن داونز لم يصبح قويًا في آخر عامين."

وأضاف:" شاهدت 10 مباريات للأهلي في الفترة الأخيرة لأنه لعب العديد من المباريات في فترة قصيرة، الأهلي لا يغير من أسلوبه كثيرًا، فقط دخل على المجموعة محمد عبد المنعم، لديهم رامي ربيعة أكثر اللاعبين خبرة."

وزاد:" الفريق لديه خبرات كثيرة، لديه معلول وديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو وخلافهم، لديهم الكثير من الحلول الهجومية خلف رأس الحربة أيضًا، أحمد عبد القادر لاعب ممتاز."

واختتم قائلًا:" موسيماني لا يعرف كل التفاصيل الخاصة بصن داونز حاليًا، قمنا بالتحضير على أكمل وجه لمباراة الغد، لأننا نريد الفوز."



الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن دوانز



أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر لها التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش الذي بدأ بعمليات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للنظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.