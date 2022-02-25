كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

تداول عدد من محبي ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - مقطع فيديو قصير لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تلهو داخل ملهى ليلي وترقص على أغاني الفنان محمد رمضان، وتمسك في يدها كأس به مشروب.

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه حسم الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندي كامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".

ضرب طليقة أحمد الفيشاوي

كما نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر انستجرام لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.

واعترض طليقة أحمد الفيشاوي ، على رفض المحامي لتغليظ الحكم على الرجل المعتدي على ذوجته، ولمحت في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من «الفيشاوي» قبل الطلاق.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي ، في تعليقها عبر انستجرام: «يعني حضرتك معترض علي تغليظ عقوبه ضرب الست بحجه ان مفيش (كشك يدافع عن الرجاله) !!! وان حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا والا ايه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع ..مش نتضرب بس..ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه».

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا ياسيدي الفاضل الغافل عما يجري...حرفيا فيه ستات كتيييييرررر اوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحي الصبح نجري علي اكل عيشنا واللي بتجري علي عيالها واللي اصلا شايله البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها».

واستطردت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجاله....احنا عاوزبن اشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا ...وليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي (النطع ) يتحبس عشان افتري وده مش طبيعي ومش مقبول..ربنا قضي بالحق وهو احكم الحاكمين!! بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغااافل».

وأضافت طليقة أحمد الفيشاوي: «علاقه الرجل بالمرأه علاقه تفاهم وتكامل،، ولم يجعلها علاقه تضاد وتصادم.......واذا حسيت نفسك هتضربها...اهجرها ..النصح ..التهديد ..الحرمان...الزجر... ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش (نطع) ولو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل انت مش هتعمل حاجه غير انك تحط وشك في الأرض».

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجيأحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وأضافت طليقة الفيشاوي الصغير: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».