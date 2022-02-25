رينو أوسترال تظهر لأول مرة في 8 مارس 2022.. صور

تقترب لعبة الإثارة الطويلة والمرهقة لسيارة رينو أوسترال الجديدة كليًا من نهايتها، حيث سيكشف صانع السيارات الفرنسي عن النموذج بالكامل في 8 مارس، لكن لديه صورة معاينة نهائية واحدة قبل الظهور الكبير لأول مرة، رسم التصميم المرفق أعلاه يعطينا أخيرًا نظرة على سيارات الدفع الرباعي بدون تمويه وإن كان في شكل رسومي.

رينو أوسترال ستأتي لأول مرة في 8 مارس القادم

تشرح رينو بفخر أن سيارة أوسترال تتمتع بمظهر عصري للغاية مع صورة ظليه عضلية وأقواس عجلات كبيرة تخفي عجلات كبيرة. تصف بعض خصائص التصميم النموذج بأنه سيارة دفع رباعي نموذجية، بما في ذلك الحماية من الصدمات الجانبية وخط الحزام العالي والناشر المستوحى من الطرق الوعرة على الواجهة الأمامية.

رينو أوسترال ستأتي لأول مرة في 8 مارس القادم

ويبدو أوسترال يشبه إلى حد كبير نسخة مرفوعة من Megane E-Tech Electric حيث يوجد هناك اختلافات بين الاثنين ويعد توقيع الإضاءة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة أحد ميزات التصميم المميزة لها، وتقول رينو إن الواجهة الأمامية للنموذج تجمع بين "الحيوية والرقي" ويمكننا أيضًا أن نصنفها إلى حد ما أنها تبدو عدوانية في مخطط التصميم هذا.

رينو أوسترال ستأتي لأول مرة في 8 مارس القادم

وتوضح Agneta Dahlgren مديرة مشروع رينو للتصميم: "لقد صممنا الشكل الخارجي الجديد كليًا لسيارة أوسترال استنادًا إلى لغة" التكنولوجيا الحسية "الجديدة لعلامة رينو "والنتيجة هي مزيج من الأشكال السخية والأكتاف المنحنية وجوانب العرض والتفاصيل الفنية الدقيقة مثل المصابيح عالية التقنية التي تعزز تصميمها المميز.

رينو أوسترال ستأتي لأول مرة في 8 مارس القادم

سيشارك بديل Kadjar منصته مع نيسان قاشقاي الجديدة لأوروبا مما يعني أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفرنسية لن تكون متاحة بمحرك ديزل عند الإطلاق وسيتم طرح محرك هجين خفيف بسعة 1.3 لتر بقوة 12 فولت مع وحدة TCe جديدة تمامًا سعة 1.2 لتر مع تقنية هجينة خفيفة 48 فولت، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل التقنية في 8 مارس عندما سيبدأ طرح طراز أوسترال الجديد رسمياً.