بوجاتي تدشن تمثال من الذهب الخالص لسيارة La Voiture Noire النادرة.. صور

يوجد نسخة واحجة فقط من سيارة Bugatti La Voiture Noire في العالم، وقد تم تسليمها بالفعل إلى مالك لا يزال مجهولاً، فربما يكون منحوتة من الذهب عيار 24 قيراطًا بمثابة جائزة ترضية جيدة لاحد العملاء.

ومن خلال العمل مع صانع المجوهرات أسبري الذي يتخذ من لندن مقراً له فإن هذا التمثال الذهبي المصنوع يدويًا للسيارة الفريدة من نوعها La Voiture Noire هو بحد ذاته لمرة واحدة يعيد إنشاء السيارة الخارقة الخاصة، حيث تم تثبيتها على قاعدة أنيقة مع مونوجرامات من بوجاتي وأسبري.

بوجاتي تدشن تمثال من الذهب الخالص لسيارة La Voiture Noire النادرة

تقدم كل ما قد يرغب به عشاق بوجاتي النخبة وربما أكثر من ذلك بقليل، وتأتي بوجاتي الذهبية هذه أيضًا مع NFT، مرتبطة بصرياً وعبر رمز الاستجابة السريعة للنحت، وتقول بوجاتي إن NFT سيكون الجزء الأعلى قيمة من هذه المجموعة بالنظر إلى أن التمثال عبارة عن ذهب خالص حرفيًا، فإن صانع السيارات يعتمد بشكل كبير على جنون NFT الحالي.

سيكون التمثال الجديد بمثابة الرائد لمجموعة أصغر من الفضة La Voiture Noires على وجه التحديد، وسيتم صنع 261 سيكون لكل واحد أيضًا NFT مرتبط به ليس ذلك فحسب فالأشخاص الذين يشترون إحدى هذه المنحوتات سيتمكنون من الوصول إلى موقع ويب خاص حيث يمكنهم مشاهدة صنع التمثال.

بوجاتي تدشن تمثال من الذهب الخالص لسيارة La Voiture Noire النادرة

كم تبلغ التكلفة؟

القاعدة الأولى في أسلوب حياة بوجاتي هي ألا تسأل أبدًا عن التكاليف لأنه إذا كان عليك أن تسأل فأنت تعلم أنك لا تستطيع تحمل تكاليفها في هذا الصدد فإن إعلان بوجاتي ليس واضحًا تمامًا ما إذا كان التمثال الذهبي متاحًا للشراء أم لا، وإذا كنا أصحاب La Voiture Noire الحقيقي، فسنريد بالتأكيد على الأقل الدبس الأول على التمثال الذهبي، بالنسبة إلى 261 قطعة فضية، لا تقدم بوجاتي أي معلومات عن شرائها أيضًا، وربما ستتوفر المزيد من المعلومات عندما يتم إصدار المجموعة رسميًا في مارس القادم.