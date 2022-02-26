روسيا تطلب تفسيرا من فرنسا بعد مصادرة سفينة شحن في بحر المانش

أعلنت السفارة الروسية في فرنسا، اليوم السبت، أنها طلبت تفسيرا من السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمصادرة سفينة بضائع روسية في بحر المانش.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن السفارة الروسية في باريس، طلبت من السلطات الفرنسية، تقديم تفسير لمصادرة سفينة شحن روسية في بحر المانش.

وكانت وكالة “فرانس برس” أفادت في وقت سابق، بأن السلطات الفرنسية أوقفت سفينة شحن روسية تنقل سيارات، في بحر المانش، كانت في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، بسبب الاشتباه في انتمائها لشركة روسية تستهدفها العقوبات الأوروبية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول الاتصالات الإقليمية بالشرطة البحرية في فرنسا، فيرونيك ماجنين، قوله إن سفينة تجارية تحمل سيارات، تم تحويل مسارها إلى ميناء لوبوني سور مير، بمقاطعة با دو كاليه، بسبب الاشتباه في انتمائها لشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.