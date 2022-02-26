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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحزن يخيم على أمل رزق خلال تشييع جنازة والدتها..صور

جنازة والدة الفنانة
جنازة والدة الفنانة امل رزق

خيم الحزن على الفنانة امل رزق خلال تشييع جنازة والدتها، من مسجد السلام بشارع ذاكر حسين في مدينة نصر، بعد أن توفيت مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وكانت أعلنت الفنانة أمل رزق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خبر وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض. 

كتبت أمل رزق في منشورها عبر فيسبوك: «والدتى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، ليتفاعل معها الأصدقاء والمتابعين بالدعاء لأمها. 


مسيرة أمل رزق

ولدت الفنانة أمل رزق في 13 يناير عام 1969، والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مسلسل «العائلة».


تزوجت أمل رزق، من المنتج «إسماعيل كتكت» وأنجبت منه ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت - خطيبة الفنان محمد الشرنوبي الأولى، والتي انفصلت عنه بعد فترة قصيرة- قبل أن تنفصل أمل رزق عنه بعد ذلك.


وكشفت أمل رزق، فى أحد حواراتها التليفزيونية السابقة أنها أصيبت بالعمى لمدة 3 أشهر، دون أن تخبر أحد، وتابعت أنها فوجئت بانعدام الرؤية مما استدعى ذهابها الى الأطباء ولمن لم يجدوا سبب طبى لتلك الأزمة الصحية.


وأضافت أنها كانت تفكر فى السفر الى الخارج ، وفوجئت بالقائمين على مسلسل "الطبال " يخبرونها باستئناف التصوير مرة أخرى، حيث كانت تفكر حينها فى الاعتذار عن استكمال دورها، قبل أن تعود لها الرؤية مرة أخرى.

 

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