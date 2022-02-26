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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تتألق في إطلالة شتوية.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


و ظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة شتوية كاجوال وهي تستمتع بأجواء الشتاء أثارت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

 
وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد".


ورغم  نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .


يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_١٩١١١٢
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_١٩١٠٥٣
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_١٩١٠٥٣
إطلالة شتوية ياسمين عبد العزيز أحدث ظهور مسلسل اللي مالوش كبير اجواء الشتاء

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