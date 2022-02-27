فوز كبير سيعيش طويلا.. صن داونز يحتفل بالانتصار على الأهلي

احتفل الموقع الرسمي لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، بالفوز علي النادي الأهلي أمس بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال إفريقيا .

وقال صن داونز عبر موقعه الرسمي: “فوز كبير لـ صن دوانز في القاهرة طال انتظاره وسيعيش طويلا”.

وصنع ماميلودي صنداونز، التاريخ في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء السبت بإستاد القاهرة الدولي.

وأكمل: "فاز بافانا با ستايل على العملاق المصري الأهلي بنتيجة 1-0 لأول مرة في مسابقة الكأس القارية بعد خمس هزائم متتالية في القاهرة، ونجح الصمود في مواجهة الشياطين الحمر في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد أن تنازع الفريقان لأكثر من 80 دقيقة دون أن يسجلوا أي هدف.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز بفوز الاخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.