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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الدولة مهتمة بإحياء التراث لكونه صورة حقيقية للهوية المصرية

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية، وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة النهوض بالصناعات اليدوية والحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها .
 

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية والذي تتعاون فيه المحافظة مع منظمة اليونسكو والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية -مصر ومؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية التابعة لها يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد ، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

وأشار  إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين حيث توفر مؤسسة أغاخان معرضين دائمين بحديقة الأزهر طوال أيام الأسبوع لبيع منتجات ٣٠٠ حرفى لزوار الحديقة والأجانب  ، بالإضافة لمعرض أسبوعى يقام بعد صلاة الجمعة كما يتم مساعدة الحرفيين على التصدير لأمريكا وكندا ودبى وجار فتح أسواق جديدة ، إلى جانب الاشتراك فى جميع المعارض المحلية والدولية كتراثنا ١ ، ٢ بمصر ومعرض دبى بالامارات ومعرض شنغهاى بالصين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه يجرى حاليًا دراسة قيام مؤسسة أغاخان بتوفير ١٠ أماكن لاستخدامها كمعارض جديدة للحرفيين على طول المسار السياحى للآثار التى قامت المؤسسة  بترميمها من منطقة شارع باب الوزير وحتى باب زويلة .

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محافظة القاهرة محافظ القاهرة الحرف التراثية الصناعات اليدوية منظمة اليونسكو إحياء التراث المعارض المحلية

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