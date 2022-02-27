وسط الجماهير.. محمد رمضان: ياست الكل لو بأيدي انزل ابوس ايدك.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان وسط حشد كبير من الجمهور، وظهر في الفيديو معجبة كبيرة في السن من محبي محمد رمضان، تريد ان تتصور معه من داخل السيارة.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو، كاتبًا: “والله ياست الكل لو بأيدي انزل ابوس ايدك مش تتصوري معايا .. لكن احتراماًً للناس و الشرطة مش عايز يحصل مشكلة و اعطل مصالح الناس”.

وتابع محمد رمضان: “انتم عيلتي و ضهري واصحاب الفضل عليا .. ربنا مايحرمنيش من حبكم أبداً”.

يذكر أن محمد رمضان، قال إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “المشوار” بمدينة الإسكندرية.

وأضاف محمد رمضان في تصريح خاص لصدى البلد: "أصور في الإسكندرية مشاهدي في المسلسل وذلك لمدة أسبوع؛ علي أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد".

وتابع: "المسلسل مختلف ويشهد مفاجآت؛ وثقة في الله سيحقق نجاحا كبيرا في رمضان المقبل".