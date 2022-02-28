سوق المستعمل .. تعرف على النترا hd  موديل 2017 فى الشارع المصرى

تعتبر شركة هيونداى الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، واحدة من أهم الشركات فى السوق المصرى منذ زمن بعيد سواء فى السيارات الجديدة " الزيرو " او المستعملة والتى تنتشر بكثرة فى الشارع المصرى .

إلنترا HD موديل 2017

ومن بين الطرازات التى حققت نجاح واسعا للشركة الكورية الجنوبية هيونداى فى السوق المصرى ، تاتى النترا hd ، والتى حققت نسب مبيعات عالية فى الاسواق ، ولكن هناك موديل عشقه الجميع ، وهو موديل 2017 ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على جميع مواصفاته وسعره فى السوق المستعمل المصرى اليوم .

وتستمد السيارة إلنترا HD موديل 2017 ، قوتها من خلال محرك سعة 1600 ccمن طراز “MPI” ذو أربعة إسطوانات “سلندر” على خط أفقي و16 صبابة، ينتج قدرة مقدارها 121 حصان عند وصول المحرك لـ 6200 لفة بالدقيقة، وعزم دوران 156 نيوتن متر عند وصول المحرك لمعدل 4200 لفة في الدقيقة .

إلنترا HD موديل 2017

كما تضم السيارة إلنترا HD موديل 2017 ، ناقل حركة وتوماتيك من أربع سرعات، وخزان وقود سعة 53 لتر ، كما تم تزويدها بكاسيت بمدخل “USB” و”AUX” وعجلة قيادة متعددة المهام، يمكن من خلالها التحكم في الكاسيت، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي وزجاج يعمل بالكهرباء.

وتضم السيارة إلنترا HD موديل 2017 ، عدد من وسائل الامان والحماية وسائل الأمان، هم الأنظمة الخاصة بالمكابح، مثل مانع الإنغلاق “ABS”، ونظام التوزيع الإلكتروني “EBD”، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية المخصصة للمقاعد الأمامية، ومصابيح الضباب الأمامية التي تعمل بتقنية الـ”LED”.

إلنترا HD موديل 2017

اما عن اسعار السيارة إلنترا HD موديل 2017 ، داخل السوق المصرى اليوم ، فهى تتراوح من 200 الى 250 الف جنيه على حسب الحالة .