عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنداوي: برنامج خاص لـ أفلام الأطفال ضمن الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

أعلن المخرج المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ،عن برنامج خاص بأفلام الأطفال يضم ١٢ فيلما ضمن برامج الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولى .

وجه المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، الشكر للسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما ، على ثقتها بعد ترشيحه في هذا المنصب.

وقال هنداوي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم في سينما الهناجر للكشف عن تفاصيل الدورة ٢٣، إنه خاض تحدي كبير لتقديم المهرجان في زمن قياسي، وهو حوالى أربعة أشهر فقط، وهي مدة قصيرة لإقامة مهرجان دولي يعكس صورة مصر السينمائية والثقافة.

ووانطلق المؤتمر الصحفى لـ  مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الـ ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس.

ومن المنتظر أن يعلن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة و عدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة.

تكريم المخرج  عواد شكرى

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي تكريم المخرج  عواد شكرى بالدوره الـ ٢٣ والمقرر إقامتها فى الفترة من ١٧ الى ٢٣ مارس القادم.

يذكر أن المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر, تخرج من معهد السينما في 1978,أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين - القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية رئيس مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تحروا الدقة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

حطت الجثة في شوال ورمتها.. سيدة تقتل طفلة لسرقة قيراطها الذهبي بالجيزة

أمطار من بكرا .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة .. واحذروا 3 أيام

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفرنسي: سنبحث في اجتماع مجموعة السبع غدا العقوبات على روسيا

إيطاليا توصي رعاياها فى روسيا بالعودة إلى بلادهم على وجه السرعة

بمشاركة الطيب وفرنسيس.. بث احتفالية تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

السيسي : نحتاج 5 تريليونات دولار ناتجًا محليًا لخدمة المواطن مثل أوروبا

الكرملين: روسيا ستنجح فى تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية

فترة تعارف.. برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو سنتين يقضي على مشاكل الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

بعد الاتفاق الأمريكي الأوروبي.. ماذا يعني خروج روسيا من نظام سويفت؟ |فيديو

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ