هنداوي: برنامج خاص لـ أفلام الأطفال ضمن الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية

أعلن المخرج المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ،عن برنامج خاص بأفلام الأطفال يضم ١٢ فيلما ضمن برامج الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولى .

وجه المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، الشكر للسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما ، على ثقتها بعد ترشيحه في هذا المنصب.

وقال هنداوي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم في سينما الهناجر للكشف عن تفاصيل الدورة ٢٣، إنه خاض تحدي كبير لتقديم المهرجان في زمن قياسي، وهو حوالى أربعة أشهر فقط، وهي مدة قصيرة لإقامة مهرجان دولي يعكس صورة مصر السينمائية والثقافة.

ووانطلق المؤتمر الصحفى لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الـ ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس.

ومن المنتظر أن يعلن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة و عدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة.

تكريم المخرج عواد شكرى

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي تكريم المخرج عواد شكرى بالدوره الـ ٢٣ والمقرر إقامتها فى الفترة من ١٧ الى ٢٣ مارس القادم.

يذكر أن المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر, تخرج من معهد السينما في 1978,أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين - القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.