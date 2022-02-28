الإعدام لمدير معرض سيارات في الدقهلية والمشدد 15 عامًا لآخرين قتلوا صاحب مقهى

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، بالإعدام شنقا لمدير معرض سيارات بالمنصورة وذلك بعد إحالة أورقه لفضيلة المفتي، وأخذ الرأي الشرعي، ‏والسجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين أخرين لإتهامهم بقتل شخص وإصابة 6 ‏آخرين في اقتحام مقهي بمدينة المنصورة ، بسبب الخلاف علي قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة ‏النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ ‎وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، ‏والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.‏

وأحيل لمحكمة الجنايات 4 متهمين وهم كل من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 ‏سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد عبده علي محمد خميس، محبوس، 29 سنة ، و”إيهاب م. ‏إ.” هارب، و”فرج ف. س.”، هارب.‏

ووجهت إليهم إتهامات أنهم في يوم 18/10/2019 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية ‏المتهمون جميعا‎ ‎‏ قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني ‏عليهم السيد إبراهيم السيد أبو الحسن ، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن ، جعفر محمد ‏المرسى محمد السقا ، محمد زكريا محمد علي ، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي ، ‏ابراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ‏أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم ‏وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم ‏والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء (بندقية ‏خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

ووقعت بناء علي ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان ‏قتلوا المجني عليه “السيد إبراهيم السيد ابو الحسن”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا ‏النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "بندقية خرطوش فرد ‏خرطوش – سكاكين" وتوجهوا الي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتي ‏أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين ‏علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة ‏بتقرير الصفة دار التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎