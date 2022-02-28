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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حو

الإعدام لمدير معرض سيارات في الدقهلية والمشدد 15 عامًا لآخرين قتلوا صاحب مقهى

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، بالإعدام شنقا لمدير معرض سيارات بالمنصورة وذلك بعد إحالة أورقه لفضيلة المفتي، وأخذ الرأي الشرعي، ‏والسجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين أخرين لإتهامهم بقتل شخص وإصابة 6 ‏آخرين في اقتحام مقهي بمدينة المنصورة ، بسبب الخلاف علي قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة ‏النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ ‎وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، ‏والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.‏

وأحيل لمحكمة الجنايات 4 متهمين وهم كل من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 ‏سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد عبده علي محمد خميس، محبوس، 29 سنة ، و”إيهاب م. ‏إ.” هارب، و”فرج ف. س.”، هارب.‏

ووجهت إليهم إتهامات أنهم في يوم 18/10/2019 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية ‏المتهمون جميعا‎ ‎‏ قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني ‏عليهم السيد إبراهيم السيد أبو الحسن ، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن ، جعفر محمد ‏المرسى محمد السقا ، محمد زكريا محمد علي ، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي ، ‏ابراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ‏أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم 

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم ‏وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم ‏والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء (بندقية ‏خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

ووقعت بناء علي ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان ‏قتلوا المجني عليه “السيد إبراهيم السيد ابو الحسن”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا ‏النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "بندقية خرطوش فرد ‏خرطوش – سكاكين" وتوجهوا الي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتي ‏أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين ‏علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة ‏بتقرير الصفة دار التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

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