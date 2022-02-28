رئيس الشيوخ يصل المغرب لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشورى

زيارة لمدة أسبوع

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له الذى يضم المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات، إلى المملكة المغربية فى زيارة رسمية تستمر لمدة أسبوع.

تلبية للدعوة التى وجهها إليه النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية.

كان فى استقبال رئيس مجلس الشيوخ بمطار كازابلانكا كل من السيد رئيس مجلس المستشارين المغربى والسفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية والذى يقيم مأدبة عشاء مساء اليوم بمقر إقامته على شرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوفد المرافق له.