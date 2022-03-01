المؤلف أيمن سلامة: انتهينا من جزء كبير بتصوير مسلسل يوتيرن.. فيديو

قال المؤلف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل “يوتيرن”، والذي سيتم عرضه بشهر رمضان القادم، إنه انتهينا من جزء كبير من المسلسل، بنسبة تعدت 50%، مؤكدا أن قصة العمل تعتمد على العودة من الطريق الخطأ، وتصحيح الأخطاء في الحياة.

وأضاف أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، “أنا سعيد بالتجربة خاصة بعد عودة الفنان توفيق عبد الحميد بعد توقفه 11 سنة عن العمل، مشيرا إلى أنه شخصية قوية وجميلة وجذابة وسيكون لمشاركته مردود كبير مع الجمهور”.

وتابع أيمن سلامة، انه أنا سعيد أيضا بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج، مؤكدا أن وجود جمال العدل، سيقوي من العمل بشكل كبير.

وأشار مؤلف مسلسل “يوتيرن"، أنه “أنا أميل الى العمل الاجتماعي المشوق وحاطين أيدينا على أوجاع ومشاكل اجتماعية للناس وبننطرحها وبنناقشها”.