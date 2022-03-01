عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تعلن تفاصيل جديدة لنسختها "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي |صور

كيا تكشف عن تفاصيل
كيا تكشف عن تفاصيل جديدة لنسختها "سبورتاج" 2023

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث عززت من تواجدها داخل السوق الأمريكي عبر نسختها الجديدة من الايقونة سبورتاج 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

 "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

كيا تكشف عن تفاصيل جديدة لنسختها "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

 

حيث كشفت كيا عن اسعار السيارة سبورتاج موديل 2023 هناك، بينما تتوافر السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 242 نيوتن/متر.

 "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

بالاضافة إلى تقنية الهايبرد لمحركات اخرى، سعة 1600 سي سي تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 44 كيلووات، قادر على انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 226 حصانا، إلى جانب التعزيزات الداخلية والتي تتعلق بأنظمة الحماية ووسائل الرفاهية التي تقدم بحسب الفئة المطروحة.

 

واعلنت كيا عن اسعار نسختها سبورتاج موديل 2023 بالسوق الأمريكي، حيث تقدم الفئة الأولى LX صاحبة الاصدار القياسي بقيمة سعرية قدرها 27.0205 دولار، ويمكن اضافة 1.800 دولار لطلبها بتقنية الدفع الرباعي بدلًا من الأمامي فقط.

 "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

وتتوافر الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 29.205 دولار امريكي، و 32.005 دولار للفئة X-LINE، بالاضافة إلى إصدار SX بدفع أمامي وSX بريستيج بقيمة قدرها 32.705 دولار، بينما ويبدأ سعر الفئة X-Pro من 36.205 دولار، بالاضافة إلى X-Pro بريستيج والتي يبلغ سعرها 38.005 دولار أمريكي.

كيا سبورتاج تقنية الفيديو السيارات الكورية شركة كيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

ترشيحاتنا

طلب عاجل من أوكرانيا لـ محكمة العدل الدولية: يجب عقد جلسة استماع في أسرع وقت

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون: الحرب على أوكرانيا نتيجتها محسومة لصالح روسيا | فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

بعد إقرار اللائحة التنفيذية.. 4 إعلانات على الطرق العامة معفاة من التراخيص

هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات الأوكرانيون يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام موتوسيكل لمتجر في فيتنام | فيديو

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ