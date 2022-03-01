كيا تعلن تفاصيل جديدة لنسختها "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي |صور

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث عززت من تواجدها داخل السوق الأمريكي عبر نسختها الجديدة من الايقونة سبورتاج 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

"سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

كيا تكشف عن تفاصيل جديدة لنسختها "سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

حيث كشفت كيا عن اسعار السيارة سبورتاج موديل 2023 هناك، بينما تتوافر السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 242 نيوتن/متر.

"سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

بالاضافة إلى تقنية الهايبرد لمحركات اخرى، سعة 1600 سي سي تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 44 كيلووات، قادر على انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 226 حصانا، إلى جانب التعزيزات الداخلية والتي تتعلق بأنظمة الحماية ووسائل الرفاهية التي تقدم بحسب الفئة المطروحة.

واعلنت كيا عن اسعار نسختها سبورتاج موديل 2023 بالسوق الأمريكي، حيث تقدم الفئة الأولى LX صاحبة الاصدار القياسي بقيمة سعرية قدرها 27.0205 دولار، ويمكن اضافة 1.800 دولار لطلبها بتقنية الدفع الرباعي بدلًا من الأمامي فقط.

"سبورتاج" 2023 بالسوق الامريكي

وتتوافر الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 29.205 دولار امريكي، و 32.005 دولار للفئة X-LINE، بالاضافة إلى إصدار SX بدفع أمامي وSX بريستيج بقيمة قدرها 32.705 دولار، بينما ويبدأ سعر الفئة X-Pro من 36.205 دولار، بالاضافة إلى X-Pro بريستيج والتي يبلغ سعرها 38.005 دولار أمريكي.