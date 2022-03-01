رئيس نادي أسوان: نرفض إلغاء كأس مصر.. ونطالب بالتعويض المادي

رفض الشافعي صالح رئيس نادي أسوان مقترح إلغاء كأس مصر الموسم الماضي مطالبا بالتعويض المادي حال الإلغاء

وقال الشافعي صالح رئيس نادي أسوان: "إلغاء الكأس مخالف للائحة المنظمة للمسابقة وعلى أصحاب القرار تعويضنا عن هذه الخسارة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس توب وكس مع الإعلامي محمد شبانة: "الاتحاد المصري لم يتواصل معنا بشأن مصير كأس مصر، وحاليا أنا في المربع الذهبي للبطولة، نطالب بحقوقنا ومنحنا مكافأة المركز الرابع في البطولة وهو أقل ما نحققه في المسابقة".



وواصل المستشار الشافعي صالح: "لا أعرف دوافع إلغاء المسابقة، والغريب أن اتحاد الكرة لا يعيرنا أي اهتمام، نحن طرفا في هذه المسابقة، وإذا كانت الأندية مهمة بالنسبة للاتحاد على المسئولين التواصل معنا وتوضيح دوافع الالغاء".