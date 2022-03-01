بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يطرح ألبوما جديدا قريبا

أعلن الفنان حسام حبيب عن طرحه ألبوما غنائيا جديدا قريباً، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "جمهوري العزيز، بعد غياب طويل كنت بحضر لألبوم جديد قريباً هشاركوا معاكوا".

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج المسابقات الدوم كما أن أزمتها مع حسام حبيب ألقت بظلالها خلال الأيام الماضية حيث ترددت انباء عن عودتهما وهو الأمر الذى دفعها الى إصدار بيان تنفى فيه العودة.

ولا تزال شيرين عبد الوهاب محط اهتمام وانظار الرأى العام حول ظهورها الأخير فى برنامج الدوم وأزمتها مع زوجتها السابق حسام حبيب.

التف الرأى العام حول شيرين عبد الوهاب مجددا بعد الأنباء حول عودتها الى حسام حبيب وهو الأمر الذى دفعها الى إصدار بيان تؤكد فيه عدم صحة هذا الأمر وقالت فيه : “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغانى”.



وعلق والد المطرب حسام حبيب على عودة نجله لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد حسام حبيب، عبر حسابه على فيسبوك ساخرا: "بجد رجعوا؟.. محدش قالي!".



وكان طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حديث العامة فى الفترة الماضية خاصة بعد ان ظهرت شيرين عبد الوهاب مؤكده على انفصالها من حسام حبيب وأوضحت انها كانت تعيش فترة صعبة فى حياتها وتعرضت لعديد من المواقف الصعبة وظهرت لجمهورها بدون شعرها وهو الامر الذى دفع البعض أن يشير باصابع الاتهام الى حسام حبيب الا ان شيرين عبد الوهاب اكدت ان قرار ازالة شعرها نابع من داخلها.