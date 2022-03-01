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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة ميناء مخصص لتصدير الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية في أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى اللواء مفيد صلاح، والرئيس السابق للهيئة اللواء شعبان عبد السلام.

وتمحور اللقاء حول إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية فى مجال النقل النهرى واللوجستيات.

وتناول أوجه التعاون البناء بين المحافظة والهيئة من خلال الاعتماد على النقل النهرى في نقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية، مع إقامة ميناء مخصص لذلك لتصدير هذه الثروات مباشرة، وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة، بجانب الحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية، خاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى، والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء، ما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية. 

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كما تناول اللقاء مشروعا آخر استثماريا للاستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات استخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعي للإبحار في مجرى نهر النيل. 

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والهيئة في تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة استراتيجية ومستقبلية في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للقضاء نهائياً على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة النقل النهرى بميناء السد العالى شرق.

وكانت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، نظمت ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة للقاءات ميدانية مع المواطنين بجمعية تنمية المجتمع بقرية الكوبانية بمدينة أسوان.

وأشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكل من الدكتورة هبة الله حجاجى، وفاطمة عمر، من فريق الإعلام والتوعية.

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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