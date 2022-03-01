عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يكشف عن موقف إسرائيل تجاه حرب روسيا وأوكرانيا

بوتين وبينيت
بوتين وبينيت

كشف رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن موقف إسرائيل تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن إسرائيل اتخذت منذ اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا.

وقال رئيس وزراء إسرائيل: "عندما يصبح العالم بين عشية وضحاها كئيبا وخطيرا، يزداد الاعتراف بأهمية القوة والقوة فينا جميعا"، مشيرا إلى أنه "بعد ساعات قليلة بالطائرة من هنا، في كييف، يمر النظام العالمي باضطراب هائل".

بعد تهديد روسيا.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

رفع حالة تأهب القوة النووية.. الناتو يحسم الجدل في الرد علي بوتين

وأشار إلي أن إسرائيل اتخذت منذ اللحظة الأولى، خطا مدروسا ومسؤولا، لا يسمح لها فقط بحماية مصالحها، بل أيضا بالاستفادة منها. 

وأضاف: "نحن أحد القلائل الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع كلا الطرفين وتقديم المساعدة عند الطلب. ونحن نساعد بهدوء".

ومنذ قليل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف للرد علي الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي أوكرانيا.

وقال متحدث باسم ”داونينج ستريت“ إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“، مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.

إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل بينيت روسيا أوكرانيا غزو ​​أوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا اخبار روسيا واوكرانيا بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهمين بقتل "فتاة المول" إلى المفتى

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

موضوعات متعلقة

بعد تهديد روسيا.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

للاستثمار والشراكة.. الجزائر تدعو المصدرين لاستغلال الخطوط البحرية مع أفريقيا

السعودية تؤكد دعمها جهود ضمان الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

فلسطين.. وقفة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

مقتل 136 مدنيا وإصابة 400 بأوكرانيا.. الأمير تشارلز يصف الغزو الروسي بالوحشي

تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

الأمين العام لـ حلف الناتو: بوتين دمر السلام في أوروبا

سلطنة عُمان تحتفي بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

ترشيحاتنا

احترس .. 5 حالات تسبب سحب وحدات الإسكان من مالكها

بعد شائعات العودة.. المنافسة الفنية تشتعل بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

الحرب ومأساة اللاجئين.. طالب مغربي يفتح مطواه لإنقاذ الشباب العرب والأفارقة| فيديو

زيادة عدد المقاعد.. الليلة استقبال أول طائرة تقل مصريين عائدين من أوكرانيا..فيديو

بينيت يكشف عن موقف إسرائيل تجاه حرب روسيا وأوكرانيا

مظاهرات في كبرى مدن العالم تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

تركته بعد شهر من ولادة ابنتها.. سر طلاق مفيدة شيحة من زوجها

في ذكرى وفاة إلهام زكي.. حقيقة صلة القرابة بينها وإلهام شاهين ..فيديو

كلاكيت تاني مرة .. انفصال منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. فيديو جراف

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ