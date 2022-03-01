بينيت يكشف عن موقف إسرائيل تجاه حرب روسيا وأوكرانيا

كشف رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن موقف إسرائيل تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن إسرائيل اتخذت منذ اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا.

وقال رئيس وزراء إسرائيل: "عندما يصبح العالم بين عشية وضحاها كئيبا وخطيرا، يزداد الاعتراف بأهمية القوة والقوة فينا جميعا"، مشيرا إلى أنه "بعد ساعات قليلة بالطائرة من هنا، في كييف، يمر النظام العالمي باضطراب هائل".

وأشار إلي أن إسرائيل اتخذت منذ اللحظة الأولى، خطا مدروسا ومسؤولا، لا يسمح لها فقط بحماية مصالحها، بل أيضا بالاستفادة منها.

وأضاف: "نحن أحد القلائل الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع كلا الطرفين وتقديم المساعدة عند الطلب. ونحن نساعد بهدوء".

ومنذ قليل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف للرد علي الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي أوكرانيا.

وقال متحدث باسم ”داونينج ستريت“ إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“، مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.