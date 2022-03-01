عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في وسط البلد والزمالك

لخفض الانبعاثات الكربونية.. محافظة القاهرة تستعد لإطلاق كايرو بايك

مشروع (كايرو بايك)
مشروع (كايرو بايك)

قال خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة وأحد مسئولي مشروع (كايرو بايك)، إن المحافظة تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع في وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك؛ لخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحسين الحركة المرورية وتشجيع ثقافة ركوب الدراجات.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛ لمناقشة الخطوات التي تم اتخاذها في إطار الإعداد لإطلاق مشروع مشاركة الدراجات (كايرو بايك) بمحافظة القاهرة وجهود الحكومة المصرية لنشر ثقافة ركوب الدراجات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، ودعم النقل الحركي والحد من ملوثات الهواء والتغيرات المناخية.

وأضاف شعث أن المشروع يتسق مع استراتيجية مصر 2030 ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ الـcop 27، منوهًا بأنه من المقرر إطلاق مشروع (كايرو بايك) تجريبيًا خلال شهرين يعقبها تشغيل المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن 45 محطة بينها محطة رئيسية في ميدان التحرير.

وأوضح أن المشروع بدأ الإعداد له منذ عام 2016، وفي البداية كان هناك إحباط ومخاوف من صعوبة تحقيق هذا الحلم بالقاهرة حتى تمت كافة الدراسات بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومؤسسة دوروسوس السويسرية للإعداد للمشروع المقرر إطلاقه قريبا في بعض مناطق محافظة القاهرة.

وتابع أن المحافظة تعاقدت مع تحالف مصري دنماركي سيكون مسؤولا عن شراء وصيانة الدراجات وتشغيلها في إطار المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لتوسيع المشروع ليشمل مناطق أخرى بالقاهرة في المراحل المقبلة.

من جهته، قال أحمد ضرغامي مدير برنامج التغيرات المناخية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، إن مشروع مشاركة الدراجات (كايرو بايك) بدأ العمل به بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسة دروسوس السويسرية منذ 2016، وسيتم إطلاقه على الأرض مايو القادم، ويتضمن 500 دراجة، و45 محطة في مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي، بينها محطات بجوار مترو الأنفاق لتسهيل الاستخدام.

ولفت إلى أن المشروع يتيح للمستخدم الاشتراك في باقات مختلفة على تطبيق مخصص لمشاركة الدراجات عبر المشروع، يتيح للمستخدم تأجير الدراجة من محطة وإيقافها بمحطة أخرى.

وأشار إلى أن العمل في مجال تحويل وسائل النقل بدأ منذ 2015، عندما تم إعداد التقرير الخاص بالمساهمات المحددة وطنيا لكل دولة، وأظهرت الدراسات أن قطاع النقل يساهم في ربع أو خمس الانبعاثات الكربونية، وأن الاعتماد على وسائل النقل الجماعي يعتبر واحدا من الحلول لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف: "نحن نجني اليوم ثمار مجهودات بدأت منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن وسائل النقل الجماعي ليست الحل الأوحد بل تدخل ضمن منظومة من الحلول للانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى.

بدوره.. قال وليد منصور مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية، إن ركوب الدراجات والمشي يعتبران من أهم الممارسات التي ينبغي تشجيعها في الفترة المقبلة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة وتأثيرها على المناخ.

وأشار إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية لم تعد رفاهية ولابد من تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية من بينها المشي وركوب الدراجات، وهو ما يستلزم تطوير الطرق، وتوفير مسارات للمشي والدراجات.

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، من بينها التوسع في توفير خدمات النقل العام بمختلف أنواعه، والنهوض بوسائل النقل المتنوعة المعتمدة على الكهرباء بالتوازي مع تطوير الطاقة المتجددة، والتطوير بالبيئة الحضرية بقدر الإمكان، لتسهيل المشي وركوب الدراجات في المدن.

محافظ القاهرة مشروع كايرو بايك تحسين الحركة المرورية حماية البيئة خفض الانبعاثات الكربونية محافظة القاهرة وسط البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

انفجار قوي يهز العاصمة الأوكرانية كييف.. وخاركيف تحت القصف

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهمين بقتل "فتاة المول" إلى المفتى

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

موضوعات متعلقة

إزالة أبنية وغلق محلات مخالفة بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة

حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة في القاهرة

محافظ القاهرة: مساعدة الحرفيين على التصدير إلى أمريكا وكندا ودبى

رفع التراكمات التاريخية لمخلفات البناء والهدم بطريق الأتوستراد

القاهرة تبحث توفير البنية التحتية لمسارات الدراجات مع الأمم المتحدة و«فريدريش إيبرت»

إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب هذا العام

حدث ليلًا| هبوط كبير في إصابات كورونا اليومية..انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية.. شكوى للفيفا ضد كارتيرون

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي: هناك آراء مختلفة وانقسامات حول انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

الإسماعيلي يباغت المقاصة بهدف عبدالرحمن مجدي

أخبار التكنولوجيا|جوجل تعطل خدمات Maps في أوكرانيا لتضليل الجيش الروسي.. وميتا تعلن حظر RT وسبوتنيك

مغادرة أول دفعة من الرعايا التونسيين أوكرانيا.. فيديو

بكل اللغات.. ننشر بالمستندات الصيغة التنفيذية لحكم ضريح أبو حصيرة

السياحة والآثار: نجاح ملحوظ للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري Sunny January على مواقع التواصل الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

فيديو

أحلى صوت.. حمو بيكا: مفيش فرح من غير مهرجان.. فيديو

احترس .. 5 حالات تسبب سحب وحدات الإسكان من مالكها

بعد شائعات العودة.. المنافسة الفنية تشتعل بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

تركته بعد شهر من ولادة ابنتها.. سر طلاق مفيدة شيحة من زوجها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ