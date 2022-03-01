البحوث الإسلامية: جهود كبيرة لـ الأزهر لمواجهة الزيادة السكانية..فيديو

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف نجح في الاهتمام بملف الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كتاب التربية السكانية يرتبط بملف بالزيادة السكانية ويتواجد في كافة مقررات جامعة الأزهر بكل الكليات ".

وتابع :" نحن مع أهمية تنظيم الأسرة وان يكون النسل متسق مع التنمية الاقتصادية في البلاد الإسلامية ".

وأكمل :" الأزهر به المركز الإسلامي الدولي للبحوث والدراسات السكانية، وهذا المركز له وفود بها مئات الباحثين والواعظين في محافظات الصعيد وأسوان للتوعية باهمية تنظيم النسل ".

وقال :" جهود الأزهر في ملف الزيادة السكانية كبيرة"، مضيفا:" لدينا أعراف ترسخت في أذهان الناس بأهمية إنجاب الأطفال فور الزواج، ويجب أن يتم بذل مجهودات كبيرة من أجل مقاومة هذه الأفكار وتغييرها ".