التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

حصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "ذات أثر" في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عن فيلم " أبواب مكة"، الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الذي تسلم الجائزة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالسينما

وقامت الوزارة علي انتاج الفيلم تكريما للسيدة مكة التي استطاعت بفضل عملها كرائدة ريفية ومسيرتها التنموية الرائعة أن تكون مثالا يحتذي به ونجحت في تربية جيل جديد من النساء اللائي يعملن في مجال التنمية بشكلٍ عام.

ويتناول الفيلم قصة الحاجة مكة وقصة صعودها إلي أن تم تعيينها بقرار من السيد رئيس الجمهورية عضوا بالمجلس القومي للمرأة.

وفيلم أبواب مكة من ضمن أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تمتلك مكتبة فيلمية تضم إلي الآن ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا شارك العديد منها في مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصد العديد منها علي جوائز هامة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد عقدت الأحد الماضي، جلسة حوارية بعنوان «الوعي والتغيير المجتمعي» وذلك خلال فعاليات منتدي نوت المقام في مهرجان أسوان لافلام المرأة، ودارت الجلسة حول أهمية الوعي في إحداث التغيير المجتمعي، ودور الفن التنموي في إيصال الرسائل التنموية للمجتمعات المحلية وقدرته على التأثير على الرأي العام وعلى الاتجاهات والسلوكيات الأسرية والمجتمعية من خلال وصوله إلي قطاع عريض من المستهدفين من خلال الفن والسينما والمسرح.

وعرض علي هامش الجلسة لأول مرة الفيلم التسجيلي «نقطة ومن اول السطر» من انتاج وزارة التضامن الاجتماعي واخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وذلك حول التوعية بمخاطر الزواج المبكر وشهادات حية من حالات لفتيات تزوجن مبكرا، وتأثير ذلك علي صحتهم البدنية والنفسية.

ولأول مرة، قامت وزارة التضامن بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة بتدشين محور جديد للمسابقات في فعاليات المهرجان وهي مسابقة «ذات أثر» الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحفيز الجمعيات الاهلية على توظيف الإعلام من أجل التنمية وعلى الإكثار من الإنتاج الإعلامي المتميز، كما تهدف إلى حث متخصصي السينما في تقديم أفلام ذات أثر وطابع تنموي هادف من أجل تدعيم قضايا التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيقها من خلال الفن والسينما التسجيلية والروائية القصيرة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص ثلاث جوائز سنوية في هذا الشأن، وقدمت لأول مرة ثلاث جوائز مادية لأفضل موضوع وأفضل إخراج فيلم، وجائزة لجنة التحكيم.

IMG-20220301-WA0112

IMG-20220301-WA0111