الألمانية للتعاون الدولي تطلق فعاليات المرحلة الثانية من تطوير مناهج التعليم المزدوج

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات المرحلة الثانية لتطوير مناهج التعليم المزدوج بالنظام المبني علي الجدارة من خلال مشروع دعم التشغيل، والذي يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتي تعتبر نظام التعليم المبني على الجدارة أحد أهم ركائز تطوير التعليم الفني.



وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أنه تم البدء في قطاع المنسوجات كواحد من قطاعات عدة ستشملها المرحلة الثانية ويمثل القطاع 30% من إجمالي طلاب التعليم المزدوج.

واشار إلي عقد ورش تطوير المناهج بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية والمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وجمعية رجال أعمال الاسكندرية وغرفة الصناعات النسيجية وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات والوحدات الإقليمية و ممثلي الصناعة والقطاع من محافظات الجيزة والأسكندرية والقليوبية والشرقية والبحيرة والقاهرة.