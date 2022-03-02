طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل بمذاق الجاهزة

يقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصاديه بالمنزل بمذاق الجاهز.

المقادير



1 كوب حليب سائل

5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة خام

1ملعقة نسكافيه

1 كوب سكر

نص كوب زيت

- طريقة التحضير

في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيداً.

- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونيز.

- يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام..

يمكن إضافة زبدة الفول السوداني

طريقة 2 الأصلية

2كوب بندق محمص

نص كوب سكر بودر

نص كوب زبده صفراء

5ملاعق كاكاو خام غير محلي

فمحضرة الطعام نضع البندق ونستمر بالطحن حتي يتحول لخليط سائل ومتجانس نضيف الزبدة والكاكاو والسكر ونستمر بالخفق حتي التجانس نضعها في وعاء زجاجي ونضعها في الثلاجة حتي الاستخدام

#تحفظ في الثلاجة

يمكن استبدال البندق بالسوداني لارتفاع الثمن