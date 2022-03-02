المشدد 8 سنوات وغرامة 110 آلاف جنيه لتاجر هيروين في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربينى وعضوية المستشارين أحمد عز الدين البطراوى وأحمد محمد صالح وبحضور أحمد مسعد أحمد وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن، حضوريا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات للإتجار في مخدر الهيروين وتغريم المتهم 110 ألاف جنيه.



وتضمن الحكم معاقبة المتهم في التهمة الأولي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدرات، وعن التهمة الثانية بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليه وتغريمه 10 اللآف جنيه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية فى القضية رقم 26047لسنة 2021 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2514 لسنة 2021كلى جنايات جنوب المنيا، أنه فى يوم 26 من شهر فبراير الماضي، قام المتهم "محمد-م" 27 عاما حاصل على دبلوم صناعة مقيم بماقوسة بالإتجار فى المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 73 كيس بلاستيكي به مسحوق بيج اللون يشتبه فى جوهر الهيروين المخدر كما عثر على عملة ورقية فئة 50 جنيه فوقه أسطوانيا على شكل أنبوب عثر به على هيروين.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي، وثبت بتقرير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان تعاطى المتهم لجوهرى الحشيش والمورفين المخدرين، وأفاد تقرير المعمل الكيماوى بأن المضبوطات عبارة عن73 كيسا بلاستيكيا به مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر وزن 26.25جرام.

وأمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز جوهرين مخدرين حشيش ومورفين بقصد التعاطى.