الإمارات تلبي النداء.. مساعدات إغاثية من أبوظبي لأوكرانيا بـ5 ملايين دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم "الأربعا"ء، عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة أبو ظبي، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

وأشار البيان إلى "تأكيد دولة الإمارات على أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق".

كان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا.

وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات ، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها اليوم، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين، داعيةً كافة الأطراف الى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.