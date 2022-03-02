"صكوك الإطعام" مشروع تكافلي بامتياز .. لحوم تصل للمستحقين بعزة وكرامة .. ووزير الأوقاف: يجوز إخراج الصك من أموال الزكاة

الأوقاف تُفعل مشروع صكوك الإطعام

مختار جمعة: المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض شخصية نفعية

: من الممكن أن يكون من الزكاة أو الصدقات أو كفارة اليمين

: التوزيع يتم على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين

وزير الأوقاف



في منتصف شهر يناير الماضي، جرى توقيع برتوكول للتعاون بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتوفير صكوك الطعام، بجانب توقيع برتوكول لتوفير صكوك الأضاحي، وستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة.

100 ألف أسرة

وقال “جمعة”، خلال توقيعه البروتوكول إنه تم إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن وسيتم توزيع 100 طن لحوم شهرياً على 100 ألف أسرة اعتباراً من شهر فبراير، وأن صك الطعام سيكون بسعر 300 جنيه ومن الممكن أن يكون من الزكاة أو الصدقات أو كفارة اليمين.

وأضاف جمعة، أن سعر صك الأضاحى هذا العام بـ 2200، وأنه لأول مرة سيتم توفير صكوك لحوم بلدية وسيتم توفير 10 آلاف صك من اللحوم البلدية بسعر الصك 3800 جنيه.

لقاء اليوم لوزير الأوقاف

يستهدف الأسر الأولى

وأطلق وزير الأوقاف، مساء اليوم، مشروع صكوك الإطعام، من خلال لقائه الصحفي، بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تم طباعة 300 ألف صك إطعام بالوثائق المؤمنة قيمة الصك 300 جنيه وتم تسليمها للمديريات الإقليمية لبدء عملية تحصيل قيمة الصكوك من المشاركين في المشروع من أهل الفضل ، مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية ، وأن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة ، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

جانب من اللقاء

نموذج للعمل الاجتماعي

كما أكد وزير الأوقاف أن هذا المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض شخصية نفعية كما فعلت الجماعات المتطرفة ، كما أن التوزيع يتم على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين من خلال التنسيق التام مع وزارة التضامن والسادة المحافظين ، مشيرًا إلى مشروع صكوك الإطعام تكافلي بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعي، انطلاقًا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".

مؤكدًا أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبأعلى درجات الجودة مع حفظ آدمية المستحقين ، حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين .

وزير الأوقاف

يجوز للفرد إخراجها من الزكاة

كما أكد وزير الأوقاف على أنه يجوز للفرد إخراجها من الزكاة، حيث يقول الحق سبحانه: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” ، فأولى المستحقين لها هم الفقراء والمساكين ، مع جواز إخراجها من الصدقات ، والكفارات ، والفدية ، وإفطار الصائم ، وتعد بديلًا حضاريًّا عن موائد الرحمن في شهر رمضان في ظل ظروف وتداعيات أزمة كورونا.

جانب من الحضور

كيفية الاشتراك

وللمزكي أن يخرج من ماله ما شاء لأي عدد يرغب فيه من الصكوك ، سواء بالشراء المباشر للصك أم من الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916

جدير بالذكر أن هناك خدمة لتوصيل الصك عبر الاتصال على الأرقام التالية : (01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، اتصل أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.