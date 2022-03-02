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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل اللقاء الأول والكوبليه المحذوف من "أنت الحظ".. حكايات تامر حسين مع عمرو دياب| خاص

تامر حسين
تامر حسين

مشوار كبير جمع بين الشاعر تامر حسين والهضبة عمرو دياب، فقد تعاونا في 59 أغنية، وحققا نجاحا باهرا، منهم "وياه، أماكن السهر، يوم تلات، أنا مش أناني وأنت الحظ وغيرهم، واستطاع "تامر" أن يأخذ الهضبة لمنطقة بعيدة عن التي اعتادها مع جمهوره، فالمغامرة كانت محسوبة وراهن "تامر" على النجاح منذ اللحظة الأولى.

كيف بدأت العلاقة بين الثنائي، وماهى كواليس أخر أعمالهم "أنت الحظ" وهل الهضبة ديكتاتور في اختياراته أم ديمقراطي، ومتى يمكننا أن نرى ألبوم عمرو دياب الجديد، كل هذه الأسئلة طرحت على الشاعر تامر حسين خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

اللقاء الأول

في البداية حكى تامر حسين عن كواليس اللقاء الأول مع المطرب عمرو دياب وقال:" ذهبت له في أحد الأستديوهات عام 2007 وكان معه الملحن عمرو مصطفى، واتفقنا على أغنية كان مقررا لها أن تطرح في ألبوم "الليلادي" لكن لم يكن لي نصيب في هذا الألبوم، وبعدها في عام 2009 طرحنا "وياه" وحققت نجاحا باهرا، حتى أنها كانت افضل اغنية في أفريقيا، وعمرو تفائل بها وظلت مكتسحة السوق لفترة كبيرة، كما قدمت معه في نفس العام أغنية مكنتش ناوي أودعك وبدأت المسيرة".

أنت الحظ 

أخر تعاون جمع الثنائي كان أغنية "أنت الحظ" التي تخطت الـ 50 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتصدرت تريند مواقع التواصل الإاتماعي وجوجل، وكشف "حسين" كواليس الأغنية وقال: "منذ طرح الأغنية في اليوم وهى تححق نجاحا باهرا، وشاهدنا هذا في حفلة دبي الأخيرة فالجمهور كان مستمتعا جدا بها، حتى أنهم في الشوارع كانوا ينادوني بـ "يا حظ".

وأراد "حسين" من خلال الأغنية أن يعبر عن المشاعر بشكل جديد ومختلف ويقول من خلالها إن هناك أناسا حولنا وشهم حلو علينا"، مؤكدا: "عمرو دياب وشه حلو على المقربين منه، حتى أن أصدقاءه يسمونه "حظ".

وعن عدد الكوبليهات التي أخرجها من الأغنية قال:" كتبت من الأغنية 18 كوبليه"، وحرص على أن يكشف لنا أحداهم ولم يطرح بالأغنية الأصلية، ويقول الكوبليه:

عارف انت العُملة النادرة

اللى أنا دورت عليها

أنا عينى بقيت مُش قادرة

تسرح ف عيون حواليها

ياما ناس جنبك مابانوش

تامر حسين: نجاحي أفقدني بعض أصدقائي.. واستكتروا حب الناس لي

الشاعر تامر حسين في ضيافة صدى البلد| صور

ألبوم عمرو دياب 

كل يوم تخرج تكهنات عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب، وسألناه حسين عن موعده وأجاب":المطرب عمرو دياب يعمل على ألبومه الجديد حاليا، ولكن موعد طرحه ليس محددا بعد، ولكنه قريبا جدا سيكون بين يدي الجمهور، ومحبي أعمال "عمرو"، وأحب أن انوه أن الهضبة هو المسئول الوحيد عن موعد طرح الألبوم ولا يمكن لأحد أن يتوقعه.

ديكتاتور أم ديمقراطي 

هل عمرو دياب ديكتاتورا في أرائه مع من يعمل معهم، كان هذا سؤالنا للشاعر تامر حسين، واجابنا أن هذا الأمر ليس صحيحا، وقال:"عمرو دياب ليس ديكتاتورا بل ديمقراطي ودائما يفرح بنجاحنا،  ومثال على ذلك في عام ٢٠١٨ قدمت أغنية يتعلموا لعمرو دياب وناسيني ليه لتامر حسني والاثنين حققا نجاحا كبيرا، وهنأني على نجاح اعمالي دائما سواء معه او مع مطرب غيره لذلك اتهامه بأنه ديكتاتور باطل، فهو يحب ان يعمل مع الناجحين، وانا يهمني ان اكون دائما ناحح في مجالي".

وأكد: "عمرو دياب لا يستخسر كلمة في أحد، ودائما يشجع كل من حوله ويهنأهم، وفي الحفلات يعطينا المايك ويشجعنا على الغناء معه".

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