قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي المقاولون في الخامسة والنصف من مساء الجمعة، على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة ١٣ من دور. الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.