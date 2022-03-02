أسرة مستقرة.. الأزهر للفتوى ينفذ دورة توعوية ومجتمعية بمحافظة أسوان

نفّذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، على مدار ما يقرب من أسبوع كامل، دورة مجتمعية وتوعوية بمحافظة أسوان تحت عنوان: «وعي وبناء»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/ أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

الأزهر للفتوى ينفذ دورة توعوية ومجتمعية بمحافظة أسوان

التقى خلال هذه الدورة علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بشباب وفتيات محافظة أسوان وعُقد بمقر مركز شباب مدينة أسوان عددٌ من المحاضرات والندوات وورش العمل.

تناولت هذه اللقاءات عددًا من المحاور التي تهم الشباب، كان أبرزها:

- قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، والتعايش والتسامح وقبول الآخر.

- قيمة الحياة في الإسلام، وكيف أحب حياتي، وأتجاوز تحدياتي؟!

- أهمية الوقت، وكيفية استثماره لرفعة شأن مجتمعاتنا وأوطاننا.

- الذكاء الاجتماعي، وكيف أكتسب مهارات التواصل مع الناس؟!

- ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- كيف أرتقي في علاقتي بالله، وأعزز يقيني به، وأحمي فكري من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية، والمفاهيم المغلوطة!؟

وكان تفاعل الشباب والفتيات مع علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية هو السمة البارزة طوال مدة اللقاءات، ودار في نهاية كل لقاء حوارٌ مفتوح مع الشباب، أجاب خلاله العلماءُ المحاضرون على كل ما يشغل أذهان شباب أسوان الحبيبة سواء في الأمور الدينية أو الاجتماعية.

وتأتي هذه الدورة المجتمعية في إطار مساهمة الأزهر الشريف الدائمة مع مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية بما يعزّز روح الولاء والانتماء للوطن، ويصحّح المفاهيم لدي شباب مصر بصفة عامة، وشباب أسوان بصورة خاصة.

وجدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نفّذ العديد من اللقاءات والمبادرات، والدورات المتخصصة، منذ عام 2018م، استفاد منها ما يقرب من 4 مليون مواطن، حرص خلالها على تنمية الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت شعار: «أسرة مستقرة =مجتمع أمن».