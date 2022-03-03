هكذا استعانة شركات التدخين بجميلات زمن الفن الجميل للترويج عن سجائرها.

في الزمن الحالي يسعى الجميع، لمواجهة انتشار السجائر في مصر، لدرجة أن تم وضع صور مقززة على علب السجائر التي يتم بيعها للمدخنين، سواء من أثار تدمير الرئة أو شخص مستلقي على سرير المرض، ويحاول التنفس من خلال أنبوب اكسجين.

وفي زمن الفن الجميل قاموا الفنانين والفنانات بالترويج للمنتجات من خلال الإعلانات المصورة على الشاشة، أو المطبوعة، فمنهم بعض النجمات الذين قاموا بالترويج لمنتجات العناية بالشعر والبشرة، وغير ذلك من المنتجات.

وأيضاً في زمن الفن الجميل، كان التدخين مازال غير منتشر، وكان الشباب يستحي من التدخين أمام الكبار، وللترويج عن السجائر استغلت شركات الدخان نجوم السينما للترويج عن سجائرها، وروج لها كبار النجوم منهم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والثنائي ليلى مراد وأنور وجدي، وهدى سلطان، وسميحة أيوب، وزهرة العلا.