مبروك عطية: إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته يطلقها

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته يطلقها كما جاء في السنة، لافتاً في بيانه حكم الشرع في تحديد النسل، والحديث عن عزوة الأولاد وتنظيم الأسرة، إلى أنه واجب على الإنسان ألا ينجب أصلاً، أو يتزوج إذا كانت أوضاعه لا تسمح له ذلك.

ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام

وتابع مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: “الأفضل لغير القادر على الإنفاق ألا يتزوج، مؤكداً أن من لديه المال ولا يطيق معاشرة المرأة فزيجته حرام، أما المندوب إذا توافرت لديه الأمور التي تجعله يتزوج والمكروه إذا شغله الزواج عن عبادة النوافل”.

ولفت إلى أن هناك زيجات في مصر حكمها الحرام وذلك لعدم توافر شروط الزواج، مشيراً إلى أن الزواج يصبح واجباً في حالة القدرة على الإنفاق والقدرة الطبية.

وأوضح مبروك عطية أن الزواج يكون واجباً في حالتين القدرة على الإنفاق، والقدرة على معاشرة المرأة، مشيراً إلى أن ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، غير القادر على الباءة زواجتهم حرام، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بأخذ جرعات من الأدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام.

وألمح إلى أن للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب حفاظاً على مالها، وجمالها وصحتها، موضحاً أن ربنا أمر بالسعي وأن نراعي من نعول لا أن نضيعهم.

العيل بييجي برزقه

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطأ ما يشاع بأن “كل عيل بييجي برزقه” وهو من المفاهيم المغلوطة التي يجب أن تصحح والتي أدت لقنبلة موقوتة، مشيراً إلى أن هناك أطفالا يأتون برزقهم، وهناك من لا يأتون برزق أو يأتون ببعض الرزق.

وقال خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc: “المال رزق، والبشر رزق، والسمع رزق، والعقل رزق، الناس مش متسويين فيها لأن هناك عيل يأتي كفيف فانحرم من رزقه، طفل يأتي بإعاقة ذهنية، مش كل عيل بييجي برزقه، اللي نزل مشلول، أو غيره، ومنها الطفل اللقيط منزلش برزقه أهو”.