خلفا لـ كارتيرون.. أبرز الأرقام والمعلومات عن فيتوريا مدرب الزمالك المنتظر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي عقب الخسارة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وترددت خلال الساعات الماضية اسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب القلعة البيضاء.

صدى البلد يستعرض مسيرة البرتغالي روي فيتوريا فى المجال التدريبي:



بداية روي فيتوريا الفعلية في التدريب بتاريخ كانت في شهر يونيو 2010 عندما وقع عقداً مع نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي وفي موسمه الأول حقق المركز السابع في الدوري، وذهب بعيداً حتى وصل نهائي كأس البرتغال ويخسر أمام بنفيكا خيسوس بنتيجة 2-1.

ذلك الموسم الناجح بكافة المعايير الممكنة قياساً بحجم وقدرات نادي دي فيريرا، قاد روي فيتوريا إلى تدريب نادي فيتوريا غيماريش

في شهر أغسطس عام 2011.

وبدأت رحلة روى فيتوريا دامت 4 أعوام حملت في طياتها 154 مباراة وشهدت 61 فوزا و 33 تعادلا و 60 خسارة.

أبرز إنجازات البرتغالي روى فيتوريا في هذه المرحلة تحقيق كأس البرتغال في عام 2013، أمام فريق بنفكيا.

وشهر يونيو عام 2015 وقع روي فيتوريا عقداً لتدريب فريق بنفيكا لمدة 3 مواسم في مرحلة بدأ روي فيتوريا رحلته مع بنفيكا.

إنجازات روي فيتوريا :



الدوري البرتغالي( 2015 - 2016 )

كأس البرتغال ( 2012,2015,2016 )

كأس السوبر البرتغالي ( 2016 - 2017 ). = 7 بطولات محلية.

لقب أفضل مدرب في الدوري البرتغالي في موسم 2015، وكذلك في موسم 2016.

وفي شهر يناير عام 2019 نادي النصر يتعاقد مع روي فيتوريا.

شهر مايو عام 2019 قاد البرتغالي روى فيتوريا نادي النصر للتتويح بطلاً للدوري المحلي.

روي فيتوريا مدرب يميل إلى التوزان تشاهد الهجوم بشكل جيد و لكنه شديد الحرص على التنظيم الدفاعي ونشاهد معه خط الوسط يلتزم بالمساندة الدفاعية، إي أنه يحتاج إلى محاور بجودة عالية، وقادرين تماماً على ربط خط الوسط بالدفاع وظهيري الجنب.

روي فيتوريا يطبق أسلوب الضغط الهجومي المكثف في أول 30-40 دقيقة محاولاً تسجيل هدف أو هدفين ثم يعود إلى التراجع و يقلل من مستوى الضغط و يبدأ الفريق يضيق الخطوط ويركز أساسا علي الشكل الدفاعي.

خلال هذه المرحلة من مجريات المباراة يكون تركيز روي فيتوريا على اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة الذين يلعبون على الأطراف لقيادة التحولات الهجومية السريعة ومحاولة تسجيل المزيد من الأهداف.

روي فيتوريا دائماً يؤكد على أن الفوز على الأندية الصغيره هو مفتاح الدوري ولذا، هو يرى فيها أهمية أعلى من لقاءات الديربي والكلاسيكو.

وحول أسلوب فيتوريا، الأسلوب المتوازن الذي يركز على جودة الدفاع مع القدرة الهجومية.