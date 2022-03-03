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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة حالات تعدي علي الأرض الزراعية بأشمون

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات

 ترأس صباح سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة لحالتين تعدي راعية عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية مسلحة علي مساحة إجمالية حوالي 154م² بنطاق مدينة أشمون ، بحضور العقيد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون ،وقوة من مركز شرطة أشمون واللجنة المشكلة من الزراعة وحماية الأراضي، ومسئول الإزالات بمجلس مدينة أشمون ،وتمت الإزالة دون خسائر في الأرواح والممتلكات .

من جانبه أكد سرور علي استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ،مشددا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وسيادة القانون .

إزالة التعديات محافظة المنوفية المنوفية اشمون

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