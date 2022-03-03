مع بداية حلقة إسعاد يونس.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_صلاح، عبر حساباتهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك مع بداية حلقة الإعلامية إسعاد يونس واستضافها للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، داخل برنامج "صاحبة السعادة".

وتصدر هاشتاج #محمد_صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي استضافة محمد صلاح مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كالآتي:

لقاء صاحبه السعادة إسعاد يونس بدء مع صاحب السعاده #محمد_صلاح.

صلاح مع اسعاد يونس يلاااااا بينا #محمد_صلاح.

#إسعاد_يونس "انا متأكدة ان مصر كلها بتحسدني على اني هقعد مع #محمد_صلاح دلوقتي".

ويحل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر، أن تذاع المقابلة على حلقتين، الأولى يوم الخميس 3 مارس، على أن يعرض الجزء الثاني في اليوم التالي الجمعة 4 مارس.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة “دي إم سي” على فيسبوك: "الخميس والجمعة الجايين الساعة 9 مساء!.. استعدوا عشان تتابعوا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس على شاشة dmc".

وتم تصوير اللقاء في أواخر شهر ديسمبر الماضي بأحد الأماكن الأثرية في إنجلترا.

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، والذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إسعاد يونس في الـ"برومو": “يادى النيلة محطوش مكسرات على الأرز بلبن، يعنى أودي وشي فين من محمد صلاح، قبل أن يدخل ”مو" وتقول له: "حبي أنا شايلالك سوداني، ولب، ترمس، وبطاطا".

لبرد عليها محمد صلاح قائلًا: "من سنين مأكلتش لب، ولا بطاطا".

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاح كبير حيث احتل التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب”.

#إسعاد_يونس "انا متأكدة ان مصر كلها بتحسدني على اني هقعد مع #محمد_صلاح دلوقتي" — Fans Esaad ❤️ (@FansIs3ad) March 3, 2022

صلااااااااااااااااااح مع اسعاد يونس يلااااااااااا بينا 😍😍😍😍#محمد_صلاح pic.twitter.com/XYxNjTlw8O — امل المصري الصعيديه (@HboiA7) March 3, 2022