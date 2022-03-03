إسعاد يونس لـ محمد صلاح: بدخل التاريخ إني قاعده معاك.. والأخير: ده شرف ليا.. فيديو

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

ووجهت "إسعاد يونس"، حديثها لـ"محمد صلاح"، قائله: "أنت نجم وحبيب وشاطر، وأنت داخل التاريخ برجلك، وأنا بدخل التاريخ إني قاعده معاك"، ليرد صلاح قائلا: "ده شرف ليا".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، والذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إسعاد يونس في الـ"برومو": “يادى النيلة محطوش مكسرات على الأرز بلبن، يعنى أودي وشي فين من محمد صلاح، قبل أن يدخل ”مو" وتقول له: "حبي أنا شايلالك سوداني، ولب، ترمس، وبطاطا".

ليرد عليها محمد صلاح قائلًا: "من سنين مأكلتش لب، ولا بطاطا".

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب”.