شركة Motorsport UK تحظر حاملي الرخصة الروسية.. صور

منعت شركة Motorsport UK التي تدير سباقات السيارات حاملي الرخصة الروسية والبيلاروسية من المنافسة في المملكة المتحدة، وجاء القرار نتيجة لهجوم روسيا على أوكرانيا وهو جزء من مجموعة واسعة من العقوبات والقيود التي تستهدف البلدين.

شركة Motorsport UKتحظر حاملي الرخصة الروسية

سيكون لحظر موتورسبورت في المملكة المتحدة تأثير على سباق الجائزة الكبرى البريطاني في يوليو لأن سائق هاس الروسي نيكيتا مازيبين لن يكون قادرًا على المنافسة، وليس من الواضح ما إذا كان لديه عدة جوازات سفر ورخصة دولية.

الراعي الرئيسي لشركة Haas هو Uralkali وهي شركة روسية مملوكة من قبل والد Mazepin لكن الفريق يقول إن الوضع قيد المراجعة حالياً ومن المقرر اتخاذ القرار قريبًا.

سيعني حظر رياضة السيارات في المملكة المتحدة أنه لا يمكن لأي فريق مرخص له من روسيا أو بيلاروسيا التنافس هنا ولن يُسمح لمسؤوليهم بالمشاركة، ولن يُسمح بأي رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية.

وقال ديفيد ريتشاردز رئيس شركة موتورسبورت المملكة المتحدة: "يدين مجتمع موتورسبورت المملكة المتحدة بأكمله أعمال الحرب التي قامت بها روسيا وبيلاروسيا في أوكرانيا ويعرب عن تضامنه ودعمه تجاه جميع المتضررين من الصراع المستمر.

"نحن نقف متحدين مع شعب أوكرانيا ومجتمع رياضة السيارات، في أعقاب الغزو والإجراءات غير المقبولة التي تكشفت. هذا هو الوقت المناسب لمجتمع رياضة السيارات الدولي للعمل وإظهار الدعم لشعب أوكرانيا وزملائنا في اتحاد السيارات في أوكرانيا (FAU) ".

يعد حظر المملكة المتحدة خطوة على الإجراءات التي أعلنها الاتحاد الدولي للسيارات الهيئة الحاكمة العالمية لرياضة السيارات، والتي كانت قد ألغت سابقًا سباق الجائزة الكبرى الروسي لكنها ما زالت تسمح للسائقين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة في السباقات، وإن كان ذلك تحت أعلام محايدة.

قال الاتحاد الدولي للسيارات إنه لن يسمح بإجراء أي منافسة دولية داخل روسيا أو بيلاروسيا بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب الأمر من أي سائق أو فريق روسي أو بيلاروسيا السباق تحت علم الاتحاد الدولي للسيارات المحايد.