بطاطا ولب وتين شوكي.. صاحبة السعادة تفاجئ محمد صلاح على الهواء

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وفاجأت الإعلامية إسعاد يونس، صلاح بعدد من التسالى المصرية التي حرصت على إحضارها له من مصر، منها التين الشوكى والبطاطا والحمص والترمس واللب السوري.

ومن جانبه علق صلاح، :" أنا هاكل ده كله، لترد عليه إسعاد يونس قائلة،:" اه أنا شيالها على قلبى من مصر لازم تأكلها، حبيبي يا مو".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، والذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.