مفيش كلام يوصف إحساسي.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه.. فيديو

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعرضت الفنانة "إسعاد يونس"، تقريرا أمام محمد صلاح يرصد حب الجماهير المصرية للنجم العالمي محمد صلاح.

وقال أحمد الجماهير: "محمد صلاح بالنسبة لي مثل أعلى"، وتابعت أخرى": "مفيش حد مش بيحب محمد صلاح".

وعلق محمد صلاح على التقرير قائلا: "مفيش كلام ممكن أقوله يوصف احساسي بالفرحة أن الناس عندهم أمل وشايفين حد منهم استطاع أنه يعمل حاجه مختلفة تعطي أمل للأطفال الصغيرة، وهذا كان هدف من ضمن أهدافي في الحياة أني أغير حاجه معينة في مصر".