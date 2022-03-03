محمد صلاح: كان نفسي في ولد ولما رزقت بنتين مبقاش فارق معايا حاجة

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث صلاح عن علاقته بابنتيه مكة وكيان، قائلا: "زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا: "مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

وتحدث عن حلمه بأن يرزق بولد الذى راوده منذ الصغر، قائلا: أحياناً أفضل ألا ألوم مكة أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي، وكيان تأخذ صفات مكة وتزود عليها، وربنا يستر عليا، وطول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة".

أضاف صلاح: "مكة تطلع زي ما هي عايزة ماليش اني أتحكم في حياتها وأحكم عليها، وطوال عمري أحاول التأقلم مع أي بلد أروحها، لكي تنجح يجب أن تتأقلم وفهمت حياة الانجليز بنسبة كبيرة، والشعب الانجليزي مؤدب جداً".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، والذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب”.