عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء زوجة لزوجها المتوفي ..  أرحم من لا شمس ولا قمر يضيء عتمتهم

دعاء زوجة لزوجها
دعاء زوجة لزوجها المتوفي

دعاء زوجة لزوجها المتوفي حثنا الشرع الشريف على الدعاء للمتوفي وذكره بأفضل الأعمال الطيبة والصدقة على روحه وكثرة الدعاء له والحرص على استغلال أوقات استجابة الدعاء في دعاء زوجة لزوجها المتوفي، وكثيرًا ما تبحث السيدات عبر محرك البحث جوجل بكلمات دعاء زوجة لزوجها المتوفي حيث سنسرد في السطور المقبلة عددًا كبيرًا من الأدعية فيها الرحمات والدعوات بالخلود في الجنان والفردوس الأعلى إن  شاء الله.

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان .. تعرف على أقوال العلماء

فضل يوم الجمعة للأطفال وحكم وضوابط اصطحابهم إلى المسجد

دعاء زوجة لزوجها المتوفي 

دعاء زوجة لزوجها المتوفي اللهم بدله دارا خيرا من داره، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم اجعل الجنة داره ومقره، اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم اجعله من عبادك السعداء، اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فأجعله يا رب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرِم نُزله وأوسع مُدخلَهُ واغسلْهُ بالماء والثلج والبَرد ونقِّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس وثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلّى على الجنازة دعا للحيّ والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى، فيقول: اللهمّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرِنا وذكرنا وأنثانا ، دعاء زوجة لزوجها المتوفي اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقها بفيض من جنتك وهب لهم سعه لا يرى لها نهاية، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين  اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لبسمته فاجعله يارب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهم أجعل الجنة داره و مقره. 

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالي اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه دعاء عطاء بن أبي رباح: اللهم اغفر له وارحمه، واردده إلى خير مما كان فيه، واجعل اليوم خير يوم جاء عليه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده ، دعاء الحسن البصري اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، يارب ارحم زوجي وأجعل أوقاته في جنتك أجمل يا الله اللهم كن آنسه في وحشته وأرحم غربته و أغفر زلته وأمن روعته يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بقدر ضعفنا أمام غيابه وحزن قلوبنا بفراقه اللهم ارحم زوجي الغالي . اللهم ارحم زوجي واجمعني به في الجنه ويارب لا تفجعني في من تبقي من أحبائي فقد تمزق القلب اللهم ارحمه واجمعنا به في جناتك اللهم إن زوجي في أحد القبور ولم يقوى قلبي على نسيانه، اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم زوجي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه اللهم أذقه حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة ولا تحرمه من نعيم الجنة . 

اللهم ارحم زوجي حبيبي

اللهم ارحم زوجي حبيبي اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك . اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم ، اللهم اّمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه أّمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك، وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية.

 عاوزه دعاء لزوجي المتوفي

عاوزه دعاء لزوجي المتوفي اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً، اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم زوجي الغالي  واسكنه جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه  و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا  اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه  اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها ومن أمثلة دعاء للزوج المتوفي دعاء عبادة بن الصامت :(( اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضللنا بعده )).

 

دعاء لزوجي المتوفي ليلة لقدر

دعاء لزوجي المتوفي ليلة القدر الله اغفر له وارحمه بحق هذه الليلة المباركة اللهم نقه من خطياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنئياً بما أسلفتم في الأيام الخالية". اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

 

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالي  اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب ، اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم ارحم زوجي و اجعله في فردوسك الاعلي  ،  اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه فإنّك أنت الغفور الرحيم. اللهم افسح في قبره ونور له فيه. اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور

 

اشتقت لزوجي المتوفي

اشتقت لزوجي المتوفي اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين   اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة ، اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي ، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

 

 

دعاء زوجة لزوجها المتوفي اللهم ارحم زوجي الغالي عاوزه دعاء لزوجي المتوفي دعاء لزوجي المتوفي ليلة لقدر اشتقت لزوجي المتوفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أوكرانيا.. حريق ضخم يضرب أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

نيران زابوريجيا تعيد كارثة تشيرنوبل للأذهان|9 معلومات عن المحطة النووية الأكبر أوروبيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة في شهر شعبان.. اللهم اغفرلنا وأعنا على طاعتك

5 أفعال تقود طبيب الأسنان للحبس والغرامة| تفاصيل

شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 4 مارس 2022

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: السيسي يصنع مجدا جديدا للأمة.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه

أخبار الرياضة.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ