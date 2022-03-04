منصة انتشر المتخصصة في وكالات الدعاية والإعلان تتوسع بمنطقة الشرق اللأوسط

أكد الخبير الإعلاني محمود عزب، أن السوق الإعلاني شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة؛ خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير في جميع آليات العمل الإعلامي والإعلاني

وأشار "عزب"، في حواره إلى أن المتغيرات المجتمعية التي طرأت على المجتمع العالمي والمحلي، والمتمثلة في تحديات كورونا و التضخم السنوي، أثرت بشدة على سوق الإعلانات محليا ودوليا خاصة وأن ملايين من البشر مكثوا في بيوتهم فترات طويلة؛ كإجراء احترازي ضد الفيروس العالمي مما ترتب عليلة بعض التغييرات في طرق البحث عن مقدمين الخدمات الاعلانية و التسويقية

فبعدما كانت الطرق التقليدية في البحث عن مقدمين الخدمات هي التواصل مع الأقربين او البحث في محركات البحث الالكترونية هي السائدة الأن يبحث العملاء عن طرق اسرع و أضمن للحصول علي معلومات عن مقدمين الخدمات الخاصة بالدعاية و الأعلان و التسويق مثل موقع أنتشر

وهو موقع إلكتروني يضم شركات التسويق الرقمي والدعاية والإعلان والإعلانات الخارجية والإنتاج الفني ليسهل على العملاء الوصول لمقدمي الخدمات بسهولةوتفعيل المناقصات بسهولة لاستقبال عروض الأسعار من مقدمي الخدمات في السعوديةو مصر و البحرين و قطروالامارات، ، لافتا إلى أن الموقع حقق انتشارا كبيرا خلال فترة قليلة، وأصبح منصة تفاعلية على مدار الساعة

يتوقع رجل الأعمال محمود عزب رئيس مجلس إدارة المنصة ان يخدم الموقع اكثر من 20 الف عميل في العامين القادمين بالمملكة العربية السعودية و الامارات و البحرين علي ان يوفر الموقع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات و تنظيم الحفلات و المهرجانات و الابحاث التسويقية و تنظيم المعارض و الحملات الخارجية والداخلية بكافة انواعها