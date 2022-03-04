تحذير من صناعتها بالبودرة.. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بأقل التكاليف

بودرة الكنافة اثارت الجدل بشكل كبير بعد التحذير من استخدامها في الكنافة بالمحلات وهي مادة كبريتات الصوديوم اللامائية التي تسبب العديد من الأمراض مثل هياج المعدة والقرحة

ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بأقل التكاليف خطوة بخطوة بالبيت .



طريقة صناعة الكنافة من الألف إلى الياء مع كل أسرارها وأسباب نجاحها

فأن طريقة تحضير عجينة الكنافة في البيت لاتحتاج سوي مكونات بسيطة وهي



المكونات :



كوب دقيق متعدد الأستعمال

كوب ماء

برأس الملعقة سكر

برأس الملعقة ملح

ملعقة زيت نباتي

الطريقة

تخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضع الكيس بالفريزر

وعلي نار متوسطة نرش العجينة بالطريقة المعروفة في رش العجينة بشكل دائري في صنية تيفال وثم نضعها علي قماشة وتغطي لحين الاستخدام.