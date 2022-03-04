BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي.. صور

غيّرت جائحة الفيروس التاجي كيفية شراء السيارات الجديدة وبيعها، حيث أصبحت هناك المزيد من الخيارات عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى مع تبني المزيد من التجار هذه التقنية، يساعد الواقع المعزز والتقنيات ذات الصلة العملاء على الاقتراب من أحدث طرازات العلامة التجارية دون الدخول في تجربة الشراء، وتعد أحدث شركة لصناعة السيارات تتبنى هذه التقنية هي BMW، التي تتمتع بتجربة AR جديدة تمنح العملاء نظرة عن قرب على اثنتين من سياراتها الكهربائية.

BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي

تتيح تجربة BMW للواقع المعزز للعملاء وضع BMW i4 أو iX رقميًا في أي بيئة حقيقية، وتخطو BMW خطوة إلى الأمام من خلال السماح للعملاء باستكشاف المركبات، حيث يسمح التطبيق ببعض التفاعل، مثل فتح وإغلاق الأبواب، وتغيير ألوان الطلاء الخارجي، واللعب بعناصر الإضاءة.

BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي

قامت BMW بخلق Google Cloud في المشروع، والذي يوفر تجربة واقعية للمستخدمين الذين سيتمكنون من الاقتراب من المركبات، ويجب أن يرى المستخدمون التفاصيل الدقيقة مثل الخياطة الداخلية أو الحبيبات الجلدية لرؤية المركبات، كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Google لأجهزة Android أو iPhone iOS الخاصة بهم وزيارة bmw usa.com سيجد المستخدمون رابطًا يؤدي إلى التجربة.

BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي

الواقع المعزز ليس بديلاً عن زيارة الوكيل واختبار قيادة السيارة ، ولكنه قد يكون أداة قيمة في ترسانة التسوق الخاصة بالعميل، كما إنه يمنح العملاء طريقة تفاعلية وجديدة للاقتراب من السيارة دون ضغط موظف المبيعات الذي يزعجك، ويمكن أن يساعد العملاء بالتأكيد على تضييق نطاق عمليات الشراء المحتملة قبل أن يزوروا الوكيل.

BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي

تسلط تجربة AR من BMW الضوء على سيارتين كهربائيتين جديدتين، على وشك إطلاقهما في الولايات المتحدة هما BMW iX هي السيارة الرائدة الجديدة للعلامة التجارية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء بالكامل ومليئة بالتكنولوجيا والقوة، والسيارة الكهربائية الأخرى هي i4 Gran Coupe سيدان، وكلاهما سيُطرح للبيع خلال الربع الأول من عام 2022.

BMW تطلق تجربة الواقع الافتراضي

يبدأ سعر i4 من 56395 دولار، في حين أن iX أغلى سعراً حيث تبدأ من 84195 دولار.