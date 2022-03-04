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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا للضعف عند الرجال.. مكون هندي لحل مشكلة الانتصاب

صدى البلد

 

يعد شاي الزعفران  هو أحد مضاد للاكتئاب ويمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب والأرق.

إنه يساعد كثيرًا في خفض ضغط الدم والتعامل مع أمراض القلب أيضًا بما في ذلك الربو. تشتمل فوائد الزعفران على مواد كيميائية مثل Crocin و Crocetin التي تساعد في التعامل مع صعوبات التعلم وضعف الذاكرة وتحسين الرؤية.

يعتبر شرب شاي الزعفران أيضًا علاجًا منزليًا للسرطان لأنه غني بالكاروتينات والفلافونيدات الموجودة في النباتات ويوفر الحماية ضد الأمراض المختلفة. يميل الاستهلاك اليومي لشاي الزعفران إلى جانب الفواكه والخضروات إلى تقليل حدة الصدفية.

فوائد الزعفران للرجال

الزعفران من التوابل شائعة الاستخدام ، يتم شراؤها من زهرة Crocus Sativus ، والتي يشار إليها عادةً باسم "الزعفران الزعفران". تشير النتائج الطبية إلى أن تناول الزعفران يمكن أن يساعد الرجال في التعامل مع ضعف الانتصاب ويساعد في تعزيز مدى وتواتر الانتصاب.

كمضاد للأكسدة ، فهو مفيد أيضًا في تحسين تكوين الحيوانات المنوية وحركتها.

 

تناول الزعفران له عدد من الفوائد الصحية ، ولكنه يجعل الطعام ألذ أيضًا.

يمكن سحق خيوط الزعفران وخلطها بالماء الدافئ أو الحليب.

يتم تحميص الخيوط عمومًا في حالة طهي الأطباق التقليدية.

يمكن إضافته مباشرة إلى الوصفات أيضًا عن طريق تفتيت الخيوط.

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