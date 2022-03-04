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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كل ما لا تعرفه عن أسباب وأعراض الملاريا

صدى البلد

 

الملاريا مرض يصيب الدم ينتقل عن طريق البعوض وسوف ينتقل إلى البشر من خلال لدغة بعوضة الأنوفيلة.

أسباب الملاريا

 البعوض ينشر الملاريا الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض الملاريا عادة ما يصابون بحمى شديدة وقشعريرة ومرض شبيه بالإنفلونزا.

 لذا ، فإن العلاج المناسب لهذا المرض أمر بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يكون مرضًا مميتًا.

اعراض الملاريا

العديد من أعراض الملاريا تظهر في غضون عدة أسابيع بعد لدغة البعوضة المصابة. أعراض الملاريا النموذجية هي قشعريرة يمكن أن ترتفع إلى معتدلة إلى شديدة الحمى ، والتعرق الغزير ، والصداع ، والغثيان ، والقيء ، وآلام البطن ، والإسهال ، وفقر الدم ، وآلام العضلات ، والبراز الدموي.

 في بعض الأحيان عندما يكون الموقف شديدًا أو يعاني الشخص من حالة الملاريا الشديدة ، يمكن أن يدخل في غيبوبة. قد تظهر أعراض التهاب الحلق . 

هناك مرحلتان من الملاريا وهي الملاريا غير المعقدة والملاريا الدماغية.

في الملاريا الدماغية ، هناك فرص قليلة جدًا للبقاء على قيد الحياة ، ولكن في حالات الملاريا غير المعقدة ، هناك فرص للبقاء على قيد الحياة. 

يمكن أن تسبب الملاريا الدماغية تورمًا في الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ. إذا تأخر العلاج ، يمكن أن تحدث حالات أكثر خطورة من الملاريا. 

هناك بعض المضاعفات التي تهدد الحياة مثل تغير لون الجلد إلى الأصفر ، وفشل الأعضاء في الفشل المستمر للكلى والرئتين والكبد والنزيف غير الطبيعي وعلامات فقر الدم.

 

يحدث فقر الدم بسبب تقييد خلايا الدم الحمراء.

 تسبب الملاريا أيضًا انخفاض ضغط الدم. لا ينشط جهاز المناعة لديك أكثر من بضع سنوات إذا لم تتعرض له مرة أخرى. تقلل الملاريا خلايا الدم الحمراء الجديدة (كرات الدم الحمراء) التي تسبب فقر الدم الحاد.


أعراض الملاريا ليست معديةو لا ينتقل من شخص لآخر مثل الأنفلونزا أو الزكام ولا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. 

يمكن أن تتأثر بالملاريا من مريض الملاريا مثل الجلوس بجانب الشخص المصاب بالملاريا.

الملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان يسببه طفيلي يصيب عادة نوعًا معينًا من البعوض الذي يتغذى على البشر. 

عادةً ما يكون الأشخاص المصابون بالملاريا مرضى جدًا مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة ومرض شبيه بالإنفلونزا. يمكن لأي شخص أن يصاب بهذا المرض ومعظم المصابين بهذا المرض الذين يعيشون في البلدان التي تنتقل فيها الملاريا.

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