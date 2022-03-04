جدو: تصريحات موسيماني الإعلامية تسببت في تعطيل تجديد تعاقده مع الأهلي

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن تصريحات بيتسو موسيماني الإعلامية تسببت في تعطيل تجديد تعاقده في الأهلي لكونها تخالف سياسة النادي.



قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني عايز يكمل في الأهلي والأهلي كذلك عايز موسيماني يستمر، ولكن تصريحات المدرب الأخيرة، بتخالف سياسة الأهلي وده مثل أزمة في النادي"



وأضاف: "لولا تصريحات موسيماني الأخيرة في الإعلام، ده اللي عطل التجديد ولولا التصريحات دي كان موسيماني هيكمل"



وتابع: "أتمنى أن يصل الأهلي إلى حل مع موسيماني لأنه مدرب مميز فعلا"

كشف محمد ناجي جدو عن سبب هزيمة الأهلي الأخيرة من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال جدو : "موسيماني بالغ في احترام فريق صن داونز على ستاد القاهرة" مشيرا الي أن "صن داونز ليس الفريق الذي يخشاه الأهلي حاليا"