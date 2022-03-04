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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنتشرف إننا طالعين من حارة شعبية.. حسن شاكوش بصحبة عمر كمال

شاكوش وعمر
شاكوش وعمر

 

 

نشر المطرب الشعبي عمر كمال صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وظهر عمر كمال بصحبة حسن شاكوس فى احدى الاماكن الشعبية وعلق علي الصورة قائلا "طالعين من حارة شعبية ونتشرف بده 🇪🇬❤️".

وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش،  حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

وتعتبر حفل "ديترويت " الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

 

IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢١٠٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢١٠٣٧
الفنان حسن شاكوش عمر كمال حارة شعبية مطرب المهرجانات الولايات المتحدة الامريكية مطرب المهرجانات عمر كمال

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